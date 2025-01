L’italiana BikeSquare lancia crowdfunding per espandersi all’estero

Raccolti i primi 100mila euro, i vantaggi fiscali dell’investimento

Milano, 27 gen. (askanews) – Nata dieci anni fa a Novello, in Piemonte, come impresa innovativa e dal 2024 Società Benefit focalizzata sulla mobilità sostenibile e sul cicloturismo, BikeSquare ha sviluppato l’omonima piattaforma che mette in rete più di 130 punti di noleggio e-bike e 443 partner in 54 destinazioni tra Italia e Spagna che permettono di vivere un’esperienza turistica unica, all’insegna della sostenibilità, della mobilità attiva e del benessere. Sino ad oggi sono stati 14.280 i noleggi di e-bike nelle sole Langhe. Ora BikeSquare ha lanciato un crowdfunding per guardare ad Austria, Germania e Svizzera, continuando a investire nel cicloturismo in Italia e nel noleggio di e-bike per la scoperta dei territori.

“Il crowdfunding rappresenta una sfida e soprattutto un’opportunità per confrontarci con contesti nuovi, incontrare persone e realtà che arrivano da altri mondi – spiega Massimo Infunti, Ceo di BikeSquare – Confidiamo che tante persone e realtà vedano questa opportunità come un progetto collettivo di crescita”.

Oltre a proporre il noleggio delle e-bike, il modello BikeSquare contribuisce a creare una rete di realtà che collaborano condividendo l’obiettivo comune dello sviluppo sostenibile della destinazione turistica. Per raggiungere un numero sempre maggiore di persone interessate a pedalare, BikeSquare vuole acquistare nuove e-bike, realizzare campagne di comunicazione e di marketing e implementare lo sviluppo della piattaforma, con l’inserimento di funzionalità innovative e di intelligenza artificiale.

Per realizzare i progetti BikeSquare ha definito un obiettivo massimo di raccolta di 525.000 € per il round in corso. La quota minima di investimento per ciascuna persona o azienda interessata a partecipare allo sviluppo dell’impresa è di 600€.

Sulla piattaforma è possibile analizzare la crescita di BikeSquare negli ultimi anni. Nel 2020 la società è stata valutata 1,5 milioni di euro, nel 2024 3 milioni di euro e, grazie al crowdfunding, stima di quintuplicare il fatturato nel giro di tre anni.

La campagna resterà attiva fino a fine febbraio 2025, ma a pochi giorni dal lancio del crowdfunding, si è già raggiunta la quota di 100 mila euro investiti, un segnale di riconoscimento della vocazione “green” quale valore economico e di sviluppo.

Tra chi ha creduto sin dai primi tempi nel progetto c’è anche E.ON Energia S.p.A. – società italiana del Gruppo E.ON, gruppo energetico nato a Düsseldorf nel 2020 e tra i leader del settore in Europa, conta oggi circa 72.000 dipendenti – che detiene il 12,45% dell’azienda a seguito di un investimento di 90.000 euro eseguito nel 2019.

Chi investe tramite raccolte di crowdfunding nel capitale sociale di startup e piccole medie imprese (PMI) innovative ottiene dei benefici fiscali. Se si investe come persona fisica si ottiene una detrazione del 30% sul capitale investito, mentre se si investe come persona giuridica si ottiene la deduzione IRES pari al 30% dell’importo sottoscritto.