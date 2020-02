L’italiano rimasto a Wuhan è uno studente di 17 anni. I 56 rimpatriati stanno tutti bene

E’ uno studente di 17 anni l’italiano rimasto a Wuhan, la città cinese epicentro dell’epidemia da nuovo coronavirus e che non è potuto rientrare perché febbricitante. Il giovane, che aveva chiesto il rimpatrio, è dovuto restare a Wuhan perché in uno stato febbrile al momento dell’evacuazione ed è stato ora sottoposto ai test per capire se sia stato contagiato dal coronavirus.

I nostri 56 connazionali rientrati da Wuhan “al momento stanno tutti bene. Ora si stanno sottoponendo a un check iniziale, poi saranno trasferiti alla Cecchignola”. Lo ha detto Stefano Verrecchia, responsabile dell’Unità di crisi della Farnesina, parlando con i cronisti all’esterno dell’aeroporto di Pratica di Mare.

