Lite Antonella Elia e Valeria Marini a Mattino Cinque: le parole di Pietro Delle Piane | Video Mediaset

Lite Antonella Elia e Valeria Marini al Grande Fratello Vip 2020: se ne parla a Mattino Cinque con il fidanzato Pietro delle Piane.

“Antonella sia un pò provata da questa esperienza del Grande Fratello perchè conoscendola credevo non durasse nemmeno 10 giorni, lei anche quando ha la febbre non riesce a stare a casa. Sta facendo un grande sacrificio e sforzo nel restare lì dentro, è provata, è stata messa a dura prova dal GF VIP 4” dice il fidanzato visto che la Elia ha spintonato la Marini che poco dopo è scoppiata in lacrime.

Ecco il video Mediaset della lite tra Antonella Elia e Valeria Marini.

