Lite furibonda tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip | Video Mediaset

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli litigano in modo feroce in merito alla loro “Amicizia Speciale”. La donna rimprovera a Pretelli di non prendere mai le sue difese, e di fare sempre la vittima al contrario di lei, che subisce attacchi e insulti come fosse la carnefice della situazione. Gli altri inquilini assistono alla lite furibonda e cercano di sedare gli animi.

Enock e Andrea confortano Pierpaolo, che deluso e affranto dall’attacco frontale di Elisabetta non sa come gestire la situazione e le emozioni che gli scatena la showgirl calabrese. Ecco Il Video Mediaset.

continua a leggere sul sito di riferimento