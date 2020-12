Cos’è successo veramente tra Gasperini e Papu Gomez? I due, così come testimoniato dai media, sono arrivati allo scontro totale ma non sono molti i dettagli conosciuti su questa vicenda. L’unica cosa che possiamo dire con ragionevole certezza è che un calciatore come Alejandro Gomez potrebbe fare la differenza in una squadra che esalta i giocatori molto tecnici come, appunto, il Napoli. I colleghi di Tuttomercatoweb provano a ricostruire la vicenda.

Cos’è successo realmente tra Gasperini e il Papu?

Quello che è successo durante la sfida contro il Midtjylland è stato l’inizio del trambusto in casa Atalanta. Gomez ha negato al tecnico la sua disponibilità a spostarsi sulla destra, dopo reiterate richieste. Alla fine primo tempo c’è stato un faccia a faccia molto ruvido. La situazione è degenerata grazie alle azioni da parte di ambo le parti, con il Papu che ha reagito. Il tecnico ha deciso per la sostituzione rimandando più in là le valutazioni correttee. Gomez sa di aver esagerato anche per via del ruolo da capitano che ricopre, ma avrebbe gradito le scuse anche da parte del tecnico. Circostanza che avrebbe trasformato la situazione in ordinaria amministrazione.

Clicca qui se vuoi essere sempre aggiornato sul Napoli

The post Lite Gasperini-Papu Gomez, ecco cosa è realmente successo tra i due appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento