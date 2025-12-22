lunedì, 22 Dicembre , 25

litiga-col-tifoso-e-gli-molla-un-pugno,-la-follia-della-star-nfl
Litiga col tifoso e gli molla un pugno, la follia della star NFL

Litiga col tifoso e gli molla un pugno, la follia della star NFL

DALL'ITALIA E DAL MONDOLitiga col tifoso e gli molla un pugno, la follia della star NFL
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – La star discute con il tifoso e gli molla un pugno. Succede nella domenica della National Football League e in una delle partite di cartello, quella tra i Detroit Lions e i Pittsburgh Steelers. Il protagonista dell’episodio è DK Metcalf, ricevitore degli Steelers e stella dell’attacco del team. Le telecamere della Cbs documentano lo scambio ravvicinato con un tifoso di Detroit nel corso del secondo quarto della partita. 

 

Il fan, che indossa una parrucca blu, si sporge dalla balaustra. Il tifoso e Metcalf hanno un scambio verbale ravvicinato prima che il giocatore sferri un destro al volto dello spettatore. Il tifoso, quasi incredulo, alza le braccia per segnalare l’episodio mentre il wide receiver di Pittsburgh si allontana e riprende il proprio posto tra i compagni. Per lui, durante il match, nessun provvedimento disciplinare. 

