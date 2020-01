Little Big Italy 3, Francesco Panella torna sul Nove: ecco quando

Torna in tv “Little Big Italy“, il cooking show di successo condotto da Francesco Panella sul Canale Nove. Ecco le anticipazioni, la data di inizio e alcune curiosità su uno dei programmi di maggior successo degli ultimi anni.

Little Big Italy stagione 3: quando inizia

Al via da lunedì 13 gennaio 2020 alle ore 21.25 in prima serata sul canale Nove la terza stagione di “Little Big Italy“, il cooking show condotto da Francesco Panella.

Il noto ristoratore romano, considerato uno degli ambasciatore dei sapori mediterranei nel mondo, è pronto ad accompagnare i telespettatori alla scoperta di varie città dove vivono grandi comunità di espatriati italiani.

Un viaggio culinario che toccherà tantissime città: da New York ad Hollywood, dal New Jersey a Los Angeles, da Dallas a San Diego, da Panama a Porto Rico fino Santo Domingo. Durante ogni puntata, Francesco Panella farà visita a 3 ristoranti italiani che si contenderanno il titolo di miglior ristoratore del Made in Italy.

Little Big Italy, il format

Come sempre la finalità di Little Big Italy è quello di dimostrare come sia possibile mangiare sano e bene italiano nel mondo. Il meccanismo si avvicina moltissimo a quello di 4 ristoranti di Alessandro Borghese: lo chef, accompagnato da tre italiani che vivono all’estero, fa visite a tre ristoranti per valutare quale sia il migliore “made in Italy”. Tre le prove da affrontare per ogni singolo ristoratore che dovrà proporre tre portate: la prima scelta dell’espatriato italiano, la seconda è il piatto forte dello chef e un piatto fuori menù. Alla fine di ogni singola prova, i ristoratori saranno giudicati dai tre commensali che dovranno esprimere il proprio voto da 1 a 5. Il ristoratore Panella, invece, ha a disposizione un punto extra: il voto di italianità, che può risultare decisivo per il risultato finale.

L’appuntamento con la terza stagione di “Little Big Italy 3” è dal 13 gennaio 2020 in prima serata sul canale Nove.

