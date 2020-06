‘Little Orpheus’ è il nuovo gioco aggiunto questa settimana ad Apple Arcade

Esplora civiltà perdute, regni sottomarini, giungle preistoriche e terre oltre ogni immaginazione nel gioco di avventura “Little Orpheus“, aggiunta di questa settimana ad Apple Arcade su iPhone, iPad, Apple TV e Mac. Il gioco è stato creato dal pluripremiato studio di sviluppo di giochi The Chinese Room, parte di Sumo Digital.

Dalla descrizione dell’App Store:

Little Orpheus è un’avventura a scorrimento in technicolor ispirata a film classici come Flash Gordon, Sinbad e La Terra Dimenticata dal Tempo.

L'articolo 'Little Orpheus' è il nuovo gioco aggiunto questa settimana ad Apple Arcade proviene da Notiziedi.

