Live, Barbara D’Urso si scontra col fidanzato della Elia e difende Morgan: “E’ un grande artista” | video Mediaset

Barbara D’Urso si scontra col fidanzato di Antonella Elia (Pietro Delle Piane) e difende Morgan dalle accuse di quest’ultimo. Nella puntata di domenica 16 febbraio 2020, infatti, la conduttrice di Canale 5 ha definito il cantante “un grande artista” e lo ha fatto dopo che, lo scorso ottobre 2019, parlò di lui come di un “grande artista che non rispetta gli altri artisti” (Castoldi disertò l’annunciata ospitata a Live). Ecco il video da Mediaset Play con lo scontro tra presentatrice e ospiti e le frecciate di questi per Vittorio Sgarbi.

