live|-guerra-in-iran,-teheran:-“pace-e-sblocco-di-hormuz-in-30-giorni”,-trump:-“impensabile”.-intanto-una-petroliera-irachena-aggira-il-blocco-navale-usa

ROMA – Il raggiungimento della pace in Medio Oriente sembra un obiettivo sempre più lontano, anche se l’attività aperta con i negoziati di Islamabad prosegue. L’Iran avrebbe consegnato a Washington una proposta i n14 punti per porre uno stop definitivo al conflitto entro un mese e l’agognato sblocco dello Stretto di Hormuz. Una nuovo piano dunque su cui però, interpellato a riguardo, il presidente Usa Donald Trump ha manifestato scetticismo, sostenendo che sia “difficile pensare che possa essere accettabile”. Poco prima, secondo l’agenzia Bloomberg, lo stesso Trump non avrebbe escluso la ripresa degli attacchi verso Teheran. Intanto, come la pace, anche il blocco di Hormuz sembra traballare: secondo i dati di monitoraggio sulla circolazione marittime, una petroliera irachena sarebbe riuscita a bypassare il blocco navale americano. Ecco in dettaglio le news di oggi, domenica 3 maggio.

6.00 – UNA PETROLIERA IRACHENA AGGIRA IL BLOCCO USA NELLO STRETTO DI HORMUZ

Una superpetroliera con greggio iracheno potrebbe aver attraversato lo Stretto di Hormuz negli ultimi giorni: lo rileva per primo Bloomberg, analizzando i dati di tracciamento automatizzati. Separatamente, anche un carico di combustibile per cucine diretto in India avrebbe lasciato il Golfo Persico. La nave che ha evitato il blocco navale americano sarebbe in dettaglio una nave cisterna iraniana con 1,9 milioni di barili a bordo, per il valore di 220 milioni di dollari. Secondo il sito che traccia gli spostamenti marittimi, Tanker Tracker, è la superpetroliera “Huge”, della società National Iranian Tanker Company: si trovava in acque iraniane il 13 aprile scorso, giorno in cui gli Usa hanno annuciato il blocco dei porti di Teheran. Ma poi è stata rilevata a largo dello Sri Lanka una settimana fa, mentre ora si troverebbe in Indonesia, a largo di Sumatra. La notizia è stata poi rilanciata da Al Jazeera e dalla tv iraniana Irib. S

6.00- TRUMP SCETTICO SUL NUOVO PIANO DI TEHERAN: “NON RIESCO A IMMAGINARE CHE SIA ACCETTABILE”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che esaminerà presto un nuovo piano proposto dall’Iran, ma che “non riesce a immaginare che possa essere accettabile”. Lo riporta la Cnn. “Mi hanno parlato del concetto alla base dell’accordo. Ora mi daranno la formulazione esatta”, ha detto ai giornalisti americani, mentre saliva a bordo dell’Air Force One in Florida.

4.00 – LA PROPOSTA DELL’IRAN IN 14 PUNTI: “FINE DELLA GUERRA ENTRO 30 GIORNI”

Secondo le agenzie iraniane, Teheran ha presentato una risposta in 14 punti a una proposta degli Stati Uniti che prevedeva un cessate un cessate il fuoco di due mesi. L’Iran vorrebbe accelerare le tempistiche, ritenendo che “le questioni debbano essere risolte entro 30 giorni” e, diversamente, che i negoziati debbano concentrarsi sulla “fine della guerra”, piuttosto che sul prolungamento del cessate il fuoco.

Secondo due fonti a conoscenza della proposta, riferisce Axios, nel documento si fisserebbe quindi un termine di un mese per i negoziati su un accordo che preveda la riapertura dello Stretto di Hormuz, la fine del blocco navale statunitense e la conclusione definitiva della guerra in Iran e in Libano. La questione nucleare- cruciale per Washington- verrebbe rinviata a colloqui successiva al raggiungimento dell’intesa che ponga fine al conflitto.

1.30 – TRUMP: “DALLA GERMANIA VIA PIÙ DI 5.000 SOLDATI USA”

Parlando con i cronisti, il presidente Trump ha risposto alla domanda sul ‘taglio’ dei militari Usa presenti in Germania ventilando che possa essere superiore a quanto annunciato dal Pentagono. “Taglieremo drasticamente, e taglieremo molto più di 5.000”, ha detto Trump.

1.00 – TRUMP: “POSSIBILE RIPRENDANO GLI ATTACCHI VERSO L’IRAN”

“È possibile che gli attacchi contro l’Iran riprendano”. a dirlo Donald Trump, secondo quanto riporta l’agenzia Bloomberg. Su eventuali tempistiche di nuovi raid però il presidente non ha voluto essere più preciso.

(photo credit: vesselfinder/web)

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