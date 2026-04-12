domenica, 12 Aprile , 26

Elezioni in Ungheria, chi è Magyar: l’ex insider che può battere Orban

(Adnkronos) - Vent'anni fa un giovane avvocato aderì...

Orban, da attivista liberale a leader illiberale amico di Putin e Trump

(Adnkronos) - Da giovane leader liberale che nel...

Ungheria oggi al voto, verso la fine dell’era Orban? La sfida con Magyar

(Adnkronos) - E' massima l'attenzione globale sulle elezioni...

“Iran ha detto no”, Vance annuncia il fallimento dei negoziati

(Adnkronos) - "L'Iran non ha accettato le nostre...
HomeMondoLIVE | I negoziati di Islamabad sono già “falliti”, Vance lascia il...
live-|-i-negoziati-di-islamabad-sono-gia-“falliti”,-vance-lascia-il-pakistan:-“non-hanno-accettato-le-nostre-condizioni”.-e-ora?
LIVE | I negoziati di Islamabad sono già “falliti”, Vance lascia il Pakistan: “Non hanno accettato le nostre condizioni”. E ora?
Mondo

LIVE | I negoziati di Islamabad sono già “falliti”, Vance lascia il Pakistan: “Non hanno accettato le nostre condizioni”. E ora?

Redazione-web
By Redazione-web

-

4
0

ROMA – I colloqui di pace di Islamabad sono già “falliti”. Così ha detto il vicepresidente americano J.D. Vance nel lasciare il tavolo, e il Pakistan, dopo una mezza maratona di 21 ore. “Hanno scelto di non accettare le nostre condizioni”, ha detto Vance in una breve conferenza stampa da Islamabad. “Ce ne andiamo da qui con una proposta molto semplice: un metodo di intesa che rappresenta la nostra offerta finale e migliore”, ha aggiunto. “Vedremo se gli iraniani l’accetteranno”. Ha lasciato quindi uno spiraglio aperto.

I colloqui tra alti funzionari si sono protratti oltre le 6 del mattino di domenica, ora locale, per quello che tutti i media internazionali raccontano come un evento a suo modo “epocale”, “storico”. Esmaeil Baqaei, portavoce del ministero degli Esteri iraniano, ha scritto sui social media che i colloqui in Pakistan “hanno riguardato diverse questioni principali oggetto di negoziazione, tra cui lo Stretto di Hormuz, la questione nucleare, le riparazioni di guerra, la revoca delle sanzioni e la fine definitiva della guerra contro l’Iran e nella regione”. Baqaei, che si trovava in Pakistan come membro della delegazione iraniana, ha aggiunto che il successo dei colloqui dipendeva dall'”accettazione da parte degli Stati Uniti dei legittimi diritti e interessi dell’Iran”.Israele non è stato coinvolto nei colloqui e Benjamin Netanyahu ci ha tenuto a precisare che la guerra “non è finita”. Mentre Vance illustrava la situazione di stallo nei negoziati, il presidente Trump e il segretario di Stato Marco Rubio si trovavano in un palazzetto dello sport a Miami per l’UFC 327, a guardare un montaggio video di incontri passati, racconta il New York Times.

Tutti gli aggiornamenti di domenica:

7:00 – TRUMP DICE DI AVERE IN MANO UNA CARTA VINCENTE

Donald Trump, non ha ancora commentato ufficialmente il fallimento dei colloqui di pace. Intanto però ha pubblicato su Truth Social il link ad un articolo intitolato “La carta vincente che il presidente ha in mano se l’Iran non cede: un blocco navale”.

L’articolo, scritto da John Solomon, un controverso giornalista statunitense di lungo corso, e pubblicato sul sito web conservatore di Solomon, “Just the News”, cita esperti secondo i quali Trump “potrebbe semplicemente aggirare il blocco iraniano sullo Stretto di Hormuz”.

6:30 – L’IRAN: IRREALISTICO RAGGIUNGERE UN ACCORDO IN UN GIORNO

Un portavoce del ministero degli Esteri iraniano ha affermato che i colloqui si sono svolti in un clima di sfiducia e che era irrealistico credere che si potesse raggiungere un accordo in una sola sessione. Lo riporta la Reuters. Il portavoce ha affermato che i contatti e le consultazioni tra Iran, Pakistan e altri alleati nella regione continueranno.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Previous article
Ungheria al voto, la sfida a Orban dopo 16 anni al potere
Next article
Le prime pagine di domenica 12 aprile 2026

POST RECENTI

Mondo

Mondiali, l’Iran deve giocare le sue partite negli Usa: respinta la richiesta di giocare in Messico

ROMA - L'Iran, se partecipa ai Mondiali 2026, dovrà giocare le partite di calcio negli Stati Uniti secondo il programma originario del suo girone. Le...
Mondo

Centri estivi a Bologna, estate coperta dai 3 ai 19 anni: click day il 5 maggio

BOLOGNA - È tutto pronto per l'ultima estate del primo mandato di Matteo Lepore. Da lunedì 13 aprile (e fino al 27 aprile) le famiglie...
Mondo

Oggi è la Giornata del mare, l’Italia ha 30 aree marine protette

ROMA - Oggi, 11 aprile, in Italia si celebra la Giornata del mare e cultura marina che è stata istituita nove anni fa con l'obiettivo...
Mondo

LIVE | Al via i negoziati Usa-Iran a Islamabad, ma le trattative partono in salita

ROMA - Sono arrivati a Islamabad i rappresentanti di Stati Uniti e Iran per avviare nuovi colloqui sul cessate il fuoco, una tregua che appare...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.