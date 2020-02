Juventus e Fiorentina scendono in campo oggi nella sfida domenicale delle ore 12.30. I bianconeri, pluricampioni d’Italia in carica e attuali primatisti in classifica con 3 punti di vantaggio…

L’articolo Live Juventus-Fiorentina 1-0

Cristiano Ronaldo

la sblocca su rigore proviene da Notiziedi.

