Qui Torino. I calciatori della Juventus sono arrivati all’Allianz Stadium. Malgrado l’assenza annunciata del Napoli, il collettivo bianconero, derogando ogni logica di sportività, ha deciso di presentarsi ugualmente per portare a casa l’agognato 3-0 a tavolino. Il Napoli non ha avuto l’ok dall’azienda sanitaria locale. Ti piace vincere facile?

L’ASL infatti, ha disposto la quarantena di 14 giorni per i calciatori del Napoli che, dunque, per due settimane non potranno lasciare il centro sportivo di Castel Volturno. I calciatori, a partire domani, saranno sottoposti a nuovi tamponi. A questo punto l’arbitro prenderà la distinta della Juventus e i calciatori, dopo il riscaldamento, aspetteranno 45 minuti. Passati i 45 minuti, la faccenda sarà di competenze del Giudice sportivo. Il Napoli prepara le carte bollate per i ricorsi del caso.

The post Live – La Juventus arriva allo Stadium. Ecco le varie “fasi della serata” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento