Quello che sta succedendo all’esterno del San Polo è semplicemente da brividi. Così come ci raccontano le nostre inviate al San Paolo, Celeste Maione e Sabrina Uccello, la città si è stretta in un abbraccio commosso per commemorare Diego Maradona, leggenda del calcio mondiale. I tifosi indossano rigorosamente la mascherina, così come testimoniato peraltro dall’inviato Sky, Francesco Modugno. Certo, è naturale che ci siano stati degli assembramenti. Ma è altrettanto difficile negare ai napoletani di vivere lo sgomento della perdita più temuta. C’è un muro di sciarpe azzurre fuori lo stadio, tutti si fermano lì per un momento di raccoglimento o per fare un piccolo dono a Diego: una sciarpa, un gadget, una lettera. Tutto questo è assolutamente da brividi, così com’è da brividi la ripresa dall’alto che vi proproniamo. Un corteo di luci rosse incorona il nuovo Stadio Maradona. Immagini di uno splendore difficilmente descrivibile.

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/Football__Tweet/status/1332031306633449472″]

Clicca qui se vuoi essere sempre aggiornato

The post LIVE NAPOLI – Il video dall’alto del nuovo Stadio Maradona: impressionante corona di fuochi! appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento