LIVE NAPOLI – In migliaia contro De Luca: è ressa sotto la sede della Regione

Nel giorno in cui il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, annuncia l’ipotesi di un nuovo lockdown, e nello stesso giorno in cui entra ufficialmente in vigore il coprifuoco a partire dalle 23 di stasera, migliaia di persone si sono radunate in centro per protestare contro la classe politica. La marcia è proseguita sul lungomare per concludersi poi sotto la sede della Regione a Santa Lucia (sede della Giunta regionale).

Secondo indiscrezioni dovrebbero essere perlopiù commercianti, letteralmente piegati dalle restrizioni dell’ultimo anno e angosciati dalla prospettiva di fallimento determinata da un nuovo, sciagurato, lockdown. Anche a Ercolano i commercianti manifestano contro il Governatore De Luca: “Ci hai tolto tutto, dice un manifestante. Hai la tasca piena e non guardi quella degli altri. Perché non fermi la serie A e blocchi i piccoli commercianti?”. Sotto la Regione invece si intonano cori beceri come: “De Luca figlio di…”. Uno striscione invece recita: “Tu ci chiudi, tu ci paghi”. E’ una notte di passione a Napoli. Scene drammatiche, non solo per quel che concerne l’emergenza sanitaria…

