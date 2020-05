Live Non è la D’Urso: 15 anni senza Alberto Castagna, la Folliero e la Rettondini lo ricordano in studio | Video Mediaset

Un omaggio ad Alberto Castagna, giornalista e conduttore scomparso 15 anni fa a causa di un aneurisma. Sono state mandate le immagini più significative della sua carriera:dagli esordi al successo straordinario di Stranamore, al momento della malattia e della ripresa con il ritorno in tv. Particolare emozione in questo passaggio dove a sostenerlo è stato Maurizio Costanzo e una platea di colleghi per incoraggiarlo: Mentana, De Filippi, Cuccarini, Barale e anche Piersilvio Berlusconi. Presenti in studio a ricordarlo, la conduttrice Emanuela Folliero e la sua storica compagna Francesca Rettondini. Ecco il Video Mediaset

