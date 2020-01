Live – Non è la D’Urso 2020, la puntata del 26 gennaio in diretta: anticipazioni e ospiti di stasera | video Mediaset

Oggi, domenica 26 gennaio, Barbara D’Urso torna, in diretta su Canale 5, al timone della seconda puntata di Live – Non è la D’Urso 2020. Secondo le anticipazioni ufficiali, infatti, non sono pochi gli ospiti che, stasera, si alternano nel popolare programma, tra interviste, liti ed altri imperdibili momenti; tra questi, in trasmissione, spazio anche a Luigi Mario Favoloso, Paola Barale, Vittorio Cecchi Gori, Gerardina Trovato, Ivan Gonzalez e Paola Caruso. L’appuntamento col live blogging di Superguida, allora, è ufficialmente fissato per le ore 21.20 circa di questa sera, orario anche scelto per l’inizio in tv dell’amato talk show targato VideoNews e Mediaset.

continua a leggere sul sito di riferimento