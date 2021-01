Live Non è la D’Urso, Agostina Belli: “mia madre uccisa dal mostro di Milano” | Video Mediaset

Agostina Belli ospite a Live Non è la D’Urso racconta dell’omicidio della madre uccisa dal mostro di Milano. L’attrice confessa per la prima volta in assoluta come ha scoperto la cosa: “ho letto il 2 gennaio un articolo in cui si parlava di un killer che 50 anni fa a Milano ha ucciso barbaramente 7 donne e non mi aspettavo mai di trovare la foto di mia madre“.

La Belli fa un salto indietro nel tempo raccontando cosa è successo dopo la morte della madre: “dopo un anno di indagini la polizia ci ha chiamato e ci dissero che non avevano ancora trovato l’assassino e che volevano chiudere il caso“. L’attrice però non si è arresa: “ho preso un detective privato e sono andato avanti 2-3 anni. Ad un certo punto ho cominciato a ricevere delle minacce“.

Ecco il video Mediaset con le parole di Agostina Belli.

continua a leggere sul sito di riferimento