Live Non è la D’Urso, Alba Parietti: “Alain Delon? Maria Teresa Ruta ha cambiato la versione” | Video Mediaset

Alba Parietti a Live Non è la D’Urso parla di Maria Teresa Ruta e dell’affair Alain Delon e rivela: “sono molto amica di Alain Delon, se avesse avuto piacere di avere Maria Teresa Ruta l’avrebbe invitata personalmente“. In studio la figlia Guenda difende la madre: “aveva raccontato questo siparietto e mio padre l’ha confermato“, ma la Parietti replica fermamente: “la versione l’ha cambiata lei. In realtà poi ha detto subito che le cose non erano andate in quel modo. Io Alain Delon siamo stati amici”.

Ecco il video Mediaset con le parole di Alba Parietti sul caso Ruta-Delon.

