Ancora polemiche tra Fabrizio Corona e la ex Nina Moric per la decisione del figlio Carlos Maria, di andare a vivere con lui lasciando la madre, Nina Moric da sola. Nina Moric: “Fabrizio vuole bene a nostro figlio ma lo usa come una macchina da soldi”. Ecco il Video Mediaset

continua a leggere sul sito di riferimento