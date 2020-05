Live Non è la D’Urso: Enrica Bonaccorti – Antonella Elia a confronto in diretta tv | Video Mediaset

Confronto in diretta tv, ieri sera a Live Non è la D’Urso tra la showgirl Antonella Elia e la conduttrice e opinionista Enrica Bonaccorti. Ricorderete che Enrica, quando Antonella era dentro la Casa del GFVip non ha avuto belle parole per lei. Ieri sera il confronto. Antonella: “Enrica non era materna con me, preferiva Yvonne Sciò”.La Bonaccorti si è giustificata dicendo che artisticamente apprezza Antonella, ma certe sue reazioni dentro la Casa non le ha comprese. Del resto la Elia, le ha risposto che lei aveva tutto il diritto di dire la sua, dal momento che caratterialmente sono diverse. Ecco il Video Mediaset

