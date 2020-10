Live non è la d’Urso, Ex Zorzi si è inventato tutto: “buona la versione di Soleil” | Video Mediaset

Marco alias Iconize, l‘ex ragazzo di Tommaso Zorzi, ha raccontato di essere stato aggredito in strada a Milano, ma è vero oppure no? A Live non è la D’Urso è stata ricostruita tutta l’aggressione omofoba che Iconize avrebbe subito per le strade di Milano. In realtà a spifferare tutta la verità è stata Soleil Sorge che ha raccontato che è tutta una farsa per cercare visibilità e follower sui social. Marco Iconize sarebbe dovuto essere in studio, ma la D’Urso racconta che ieri ha cambiato idea.

“Pare che il suo agente gli avrebbe detto che gli avrebbe strappato il contratto se fosse venuto qui” – precisa la D’Urso. Ma non finisce qui visto che la D’Urso dice: non ha dato nessuna spiegazione e visto che non è qui, dobbiamo dare per buona la versione di Soleil”.

A sorpresa rivela di aver letto lo scambio di messaggi tra l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e l’ex ragazzo di Tommaso Zorzi: “sono inequivocabili. Con noi Iconize ha chiuso per sempre“.

Ecco il video mediaset con la vicenda legata alla finta aggressione iscenata dall’ex ragazzo di Tommaso Zorzi.

continua a leggere sul sito di riferimento