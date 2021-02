Live Non è la D’Urso, Federico Fashion Style e Antonella Mosetti pace fatta a colpi di extension! | Video Mediaset

Federico Fashion Style e Antonella Mosetti si confrontano a Live Non è la D’Urso. Pace fatta tra i due a colpi di extension.

“Tu lo sai: io ti voglio bene, ho sempre avuto stima per te. La cosa di cui io mi sono veramente arrabbiato è che serviva semplicemente dire la verità” – dice il parrucchiere dei vip. La ex concorrente del Grande Fratello Vip è irremovibile: “ma se rimani tu sul tuo punto ed io sul mio allora non si va da nessuna parte“. Per fortuna il confronto in ascensore tra i due si conclude nel migliore dei modi, visto che il parrucchiere sigla una pace: “voglio voltare pagina su questo capitolo” e anche la Mosetti conclude dicendo “dai ti porto a cena fuori”. Gran finale con tanto di extension mostrate in diretta tv!

Ecco il video Mediaset con il confronto in ascensore.

