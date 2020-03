Gianluigi Nuzzi si dice “molto preoccupato” a Live – Non è la D’Urso e, nella puntata di domenica 15 marzo 2020, commenta così l’emergenza Coronavirus in Italia e nel mondo: “Studi veri dicono che ne avremo per tutto il 2021. Non ne usciamo subito”. Il video da Mediaset Play.

