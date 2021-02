Live Non è la D’Urso, Giulia Salemi: “non voglio incontrare Abraham Garcia per rispetto di Pierpaolo Pretelli” | Video Mediaset

A Live Non è la D’Urso, Giulia Salemi non vuole incontrare l’ex Abraham Garcia per rispetto di Pierpaolo Pretelli.

“E’ molto irrispettoso verso Pierpaolo Pretelli che è ancora nella casa. E’ una forma di tutela per Pier, non ho alcun problema a vederlo, ma a prescindere non credo che sia carino per Pierpaolo che è nella casa” precisa la ex concorrente del Grande Fratello che risponde anche ad un videomessaggio dell’ex Abraham.

“Pierpaolo è nella casa, domani c’è la finale e non penso sia una cosa corretta nei suoi confronti. Grazie mille per le tue parole, sono felicemente innamorata e ti auguro un amore. Grazie delle belle parole per me.”

Ecco i video Mediaset .

