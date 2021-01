Live Non è la D’Urso: il film della vita di Alessandra Mussolini | Video Mediaset

Alessandra Mussolini a Live Non è la D’Urso rivive alcuni momenti importanti nel ‘film della sua vita’. Una grandissima emozione per la ex concorrente di Ballando con le Stelle che nel “cinematografo” di Live Non è la D’Urso si commuove dopo aver annunciato l’addio alla politica.

Il film parte dall’inizio: dalla nascita, dallo splendido rapporto con la mamma Maria Scicolone e con la zia Sophia Loren. Impossibile non commuoversi nel rivedere film e video inediti del matrimonio e della nascita dei suoi figli. Sul finale però anche le famose litigate in tv con Vladimir Luxuria e Vittorio Sgarbi.

Ecco il video Mediaset con il film della vita di Alessandra Mussolini.

