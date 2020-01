“Processo” a Salvo Veneziano. Nella prima puntata di Live – Non è la D’Urso 2020, in onda stasera, domenica 19 gennaio, l’ex concorrente di Grande Fratello – squalificato dalla quarta edizione vip del reality show per frasi ritenute sessiste – si è confrontato sul tema con gli ospiti in studio, tra cui anche Vladimir Luxuria, Eleonora Giorgi e Giampiero Mughini. I video da Mediaset Play.

continua a leggere sul sito di riferimento