Live – Non è la D’Urso in streaming: rivediamo la puntata del 23 febbraio 2020 | video Mediaset

Live – Non è la D’Urso si può rivedere anche in streaming on demand. Infatti, dopo la diretta di ieri sera, domenica 23 febbraio 2020, puntata che eccezionalmente è andata in onda senza pubblico, la 34esima puntata del programma di Canale 5 è disponibile in replica online grazie al video – completo – da Mediaset Play. Tra le tante cose successe il trasmissione, il messaggio del Presidente del Consiglio “Conte” sul Corona Virus e l’intervista a Can Yaman.

