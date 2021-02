Live Non è la D’Urso, incontro in ascensore fra Paolo Brosio, fidanzata De Vitis e Manuela Ferrera | Video Mediaset

A Live Non è la D’Urso incontro in ascensore fra Paolo Brosio e la fidanzata Maria Laura De Vitis vs Manuela Ferrera.

Il bacio c’è stato oppure no? Il giornalista smentisce: “non l’ho mai baciata sulla bocca“, anche se la modella è di tutto altro parere. La Ferrera si difende: “mi sono sentita dare della donnaccia, donna poco fine ed elegante soltanto perchè mi vedi con abiti succinti. Questi sono abiti di scena. Ho altri abiti, puoi chiederlo al tuo topolino che ha fatto degli apprezzamenti sul mio leggings dopo avermi aspettato 40 minuti. E’ stato lui a chiedermi il numero“.

Ecco i video Mediaset dell’incontro e del triangolo amoroso.

continua a leggere sul sito di riferimento