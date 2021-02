Live Non è la D’Urso, insulti choc a Giorgia Meloni sui social | Video Mediaset

A Live Non è la D’Urso Giorgia Meloni commenta i terribili insulti choc subiti in queste ore sui social. La leader di Fratelli d’Italia commenta:

“ti ringrazio per la solidarietà come devo ringraziare i tanti, tantissimi che mi hanno in queste ore espresso la propria solidarietà a partire dal Presidente Mattarella, la sua telefonata è stata quasi immediata. Sono abituata a beccarmi qualche insulto anche fuori luogo, ma questo era particolarmente grave nel contenuto e perchè non arriva dalla persona nascosta, ma da una persona che nella vita insegna ai ragazzi e quindi il rischio che si alzi il livello….”.

Ecco il video Mediaset .

continua a leggere sul sito di riferimento