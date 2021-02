Live Non è la D’Urso, Ivano e Nick Luciani dei Cugini di Campagna: pace fatta in tv | Video Mediaset

A Live Non è la D’Urso, Barbara D’Urso fa riappacificare Ivano Michetti e Nick Luciani dei Cugini di Campagna. La pace viene sancita nell’ascensore: “posso dirti soltanto una cosa, la tua voce c’è mancata moltissimo, a te ti saranno mancate le canzoni” dice Ivano.

Nick Luciani replica “a me è mancato anche un papà. Scusa per quello che ho fatto, sono andato via in un momento in cui volevo fare qualcosa per me. Sono felice che ti stai riprendendo molto bene“. Sul finale un lungo abbraccio tra i due.

Ecco i video Mediaset .

