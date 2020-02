Nina Moric fa la macchina della verità a Live – Non è la D’Urso e in trasmissione se la ridono. Nella puntata di domenica 16 febbraio 2020, infatti, l’ex modella ha risposto alle domande di Denti sul rapporto con l’ex fidanzato Luigi Mario Favoloso. Le immagini con protagonista la diretta interessata, però, hanno scatenato inaspettate risate in studio. Ecco il video da Mediaset Play con tutti i risultati, le risposte e le reazioni alla macchina.

continua a leggere sul sito di riferimento