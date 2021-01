Live Non è la D’Urso, novità sulla morte di Maradona: parla il fratello | Video Mediaset

A Live Non è la D’Urso si torna a parlare della morte di Diego Armando Maradona. A distanza di mesi le cause del decesso del El Pibe de Oro sono ancora da chiarire. Intanto è stato comunicato che il medico avrebbe falsificato la firma di Diego. Come mai?

A commentare le ultime novità sulla morte di Maradona, in collegamento c’è il fratello che precisa “ancora non si sa bene l’autopsia, non si capisce”.

Ecco il video Mediaset con tutte le novità sulla morte di Maradona.

continua a leggere sul sito di riferimento