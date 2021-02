Live Non è la D’Urso: nuovo scontro fra Barbara Alberti e la Pupa Francesca Cipriani | Video Mediaset

Confronto fra Barbara Alberti e Francesca Cipriani a Live Non è la D’urso. Viene mostrato un vecchio filmato di uno scontro fra le due e si riaccende la polemica.

“Mi rifiuto alla retorica dell’amare le donne, io non amo le donne, amo i diritti delle donne. Non amo per categoria” – dice la scrittrice che rivolgendosi alla Cipriani precisa “è una frase di 20 anni fa quando non c’era motivo di credere che lei avesse altri talenti. Poi ha dimostrato di essere una soubrette, una donna di spettacolo, ha fatto tante cose. Allora si presentava come status sociale per essersi rifatta le tette…lei vuole continuamente litigare con me in tv!“. La Pupa Cipriani ribatte “non voglio litigare con lei. Bisogna sfatare questa cosa nel giudicare le persone senza conoscerle“.

Ecco il video Mediaset con lo scontro fra la Pupa Francesca Cipriani e Barbara Alberti.

