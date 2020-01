Live Non è la d’Urso quando va in onda: la data del ritorno a gennaio 2020 | ANTEPRIMA

Sono finite le Feste. L’Epifania si è portata via tutto e ha fatto sì che i palinsesti Mediaset si ripopolassero con i programmi più amati. Live Non è la d’Urso però quando va in onda? Quando è fissato cioè il ritorno del programma in prima serata di Barbara d’Urso? Ecco che vi sveliamo, in anteprima, – salvo cambiamenti dell’ultimo minuto – il giorno in cui l’attesissima trasmissione tornerà a tener compagnia ai telespettatori di Canale 5.

Live Non è la d’Urso quando va in onda: l’atteso ritorno

Il ritorno di Barbara d’Urso con Live non è la d’Urso è uno dei più attesi. Il motivo? In primis per i temi trattati. La conduttrice, infatti, ha sempre offerto una ampia analisi, insieme ai protagonisti, dei gossip del momento e non solo. Quanto è accaduto in studio, poi, ha sempre fatto molto discutere creando dibattiti che si sono estesi sui media e si sono spalmati su altre trasmissioni. Tutti sanno che pure Massimo Giletti a Non è L’Arena, seppur in polemica con il programma Mediaset, si è occupato del Prati Gate e del matrimonio del cantante neomelodico Tony Colombo. Altro motivo? Il trash che il programma regala a tutti i suoi amanti. E visto il lungo periodo di assenza, ormai lo zoccolo duro di telespettatori pare essere in crisi d’astinenza.

Oltre a ciò pare inutile dire che tutte le trasmissioni sono tornate a collocarsi al loro posto. Barbara d’Urso in primis è ufficialmente tornata dalle ferie, come documentato sul suo Instagram, per tornare nelle case di tutte le casalinghe a bere il solito caffeuccio con Pomeriggio 5.

Visto oltretutto che il 12 gennaio 2020 tornerà anche Domenica Live, a partire dalle 17:20 su Canale 5, è quindi rimasto solo un dubbio? Quale? Semplicissimo. Quello inerente la data del ritorno in tv dell’altro programma della Super Conduttrice.

Vi sveliamo in anteprima che – contrariamente a quanto si potesse pensare – ovviamente, ripetiamo, salvo nuovi spostamenti all’interno del palinsesto – non ci sarà una saga dedicata a Checco Zalone con la messa in onda, ogni domenica sera, dei suoi film. Non è detto che Mediaset, visto l’enorme successo di Tolo Tolo, ora al cinema, non proponga un omaggio all’attore, regista e comico, ma ciò non avverrà nelle prossime domeniche sera per tutto il mese corrente.

Dal prossimo 19 gennaio 2020, infatti, la domenica sera tornerà ad essere la serata di Barbara d’Urso. E’ questa la data in cui Live Non è la d’Urso accenderà nuovamente i riflettori all’interno del suo salotto allargato per accogliere nuove confessioni, ma soprattutto nuove liti.

Live Non è la d’Urso: i temi del programma

Cosa rivedremo in tv? Sicuramente la trasmissione continuerà a portare in studio i protagonisti del momento. E’ stato così per Mercedesz Henger e Eva Henger, ma anche per Lucas Peracchi, il fidanzato della giovane. E’ stato così per Paola Caruso e tantissimi altri. Molti di questi gossip, oltretutto, non si sono conclusi con la fine del 2019 così come non si è conclusa nemmeno la vicenda legata a Floriana Secondi e all’ex.

Ci sarà sicuramente modo di tornare a parlare di chirurgia estetica estrema, visto anche il recente cambio di rotta del Ken umano che è diventato la Barbie umana. Rodrigo Alvez, infatti, si è presentato ai suoi fan nei panni di una donna annunciando di voler effettuare altri interventi e di trasformarsi completamente.

Altri argomenti? Sicuramente i reality e i nuovi show Mediaset offriranno molto materiale a Barbara d’Urso. Dal GF Vip a La Pupa e Il Secchione e Viceversa, infatti, la conduttrice avrà sicuramente molto materiale su cui lavorare.

