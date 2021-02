Live Non è la D’Urso, Raluca Rebedea su Walter Zenga: “è un papà iper presente” | Video Mediaset

Raluca Rebedea, la terza moglie di Walter Zenga, ospite a Live Non è la D’Urso. In collegamento da Dubai con il marito, la donna precisa: “non volevo intervenire, è un periodo della vita di Walter Zenga in cui non c’ero, ma ho trovato ingiusto che l’opinione pubblica potesse pensare che è un pessimo papà”.

La terza moglie dell’ex campione prosegu: “mi sono permessa di intervenire e dire la mia visto che con i nostri piccoli è stato un papà presente e fastidioso. E’ iper presente e vuole partecipare in tutto”. Non solo, Raluca parla anche di Andrea e Nicolò, figli di Zenga nati dal matrimonio con Roberta Termali: “durante gli anni gli inviti ci sono stati. Sono venuti qui negli Emirati Arabi, li ho portati un pò in giro. Non avevo esperienza da mamma, ma ci siamo divertiti. Era il 2007, erano piccolini, ma abbastanza grandi per poter viaggiare da soli”.

Ecco i video Mediaset con le parole di Raluca.

