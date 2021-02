Live Non è la D’Urso, scintille fra Alba Parietti e Riccardo Signoretti: “a te piace fare pollaio” | Video Mediaset

Duro confronto fra Alba Parietti e Riccardo Signoretti a Live Non è la D’Urso sulla vicenda Walter Zenga: ecco cosa è successo nel video Mediaset.

Il direttore del settimanale Nuovo domanda a Elvira Carfana, ex moglie di Walter Zenga, il ruolo di Roberta Termali nella fine del suo matrimonio, ma Alba Parietti prende la parola: “volevo toglierla dall’imbarazzo perchè costringerla a parlare male di una persona non mi sembra carino”. Signorini però ribatte: “chi ti dice che ne avrebbe parlato male? Scusami, le ho solo chiesto una cosa. Faccio domanda, tu interrompi per dire la tua quando alla gente interessa sapere come Roberta Termali è entrata nella vita di Zenga”.

Tra i due volani stracci e parole pesanti con la Parietti che dà dell’inquisitore al giornalista che replica “sei petulante“. La conduttrice conclude dicendo: “ti trovo sgradevole, sei un grandissimo cafone. A te piace fare pollaio, a me no”, ma Signoretti ribatte: “il pollaio si fa con le galline altrimenti non potrei farlo“.

Ecco il video Mediaset con il battibecco Parietti-Signoretti.

continua a leggere sul sito di riferimento