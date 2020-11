Live Non è La D’Urso streaming, replica puntata 1 novembre 2020 | Video Mediaset

Live non è la D’urso di Barbara d’Urso è tornato in diretta anche domenica 1 novembre 2020. In apertura come sempre il talk dedicato all’attualità e all’emergenza Covid-19 con le proteste dei lavoratori dalle piazze di Napoli e Milano.

Tra gli ospiti della puntata: Gabriele Rossi, che per la prima volte ha parlato della sua storia d’amore con Gabriel Garko. Contro le cinque sfere, invece, si sono sedute le sorelle Loredana Lecciso e Raffaella Lecciso che si sono scontrate con Alda D’Eusanio.

Spazio poi alla vicenda Sara Croce vs Hormoz Vasfi con le indiscrezioni di Taylor Mega e Roberto Alessi, mentre sul finale spazio alla storia di Donatella Milani e degli ex amori di Guenda Goria e a Franceska Pepe risultata positiva al Coronavirus, ma…

Ecco il Video Mediaset dell’intera puntata in streaming ondemand del talk show di successo condotto da Barbara d’Urso su Canale 5.

