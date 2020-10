Live Non è La D’Urso streaming, replica puntata 11 ottobre 2020 | Video Mediaset

Live non è la D’urso di Barbara d’Urso è tornato in diretta anche domenica 11 ottobre 2020. In apertura un talk dedicato al CoronaVirus con la presenza di Enrico Montesano che in questi giorni è stato al centro di una polemica per via dell’utilizzo delle mascherine. Spazio poi al gossip con la vicenda Adua Del Vesco e Massimiliano Morra con le dichiarazioni choc di Lele Mora e di Fabrizio Corona.

Gabriel Garko, invece, si è scontrato con le cinque sfere e si è confrontato con Vittorio Sgarbi. Ospite anche Franceska Pepe, la seconda eliminata del Grande Fratello Vip 2020 che si è scontrata contro tutti e non solo. A sorpresa, infatti, in studio è arrivato Vittorio Sgarbi con cui ha avuto un durissimo confronto.

Infine Angela di Mondello contro le cinque sfere tra polemiche e critiche.

Ecco il Video Mediaset dell’intera puntata in streaming ondemand del talk show di successo condotto da Barbara d’Urso su Canale 5.

