Live Non è La D’Urso streaming, replica puntata 20 dicembre 2020 | Video Mediaset

Live Non è la D’urso di Barbara d’Urso è tornato in diretta anche domenica 20 dicembre 2020.

In apertura il talk dedicato all’attualità con tutte le novità sul Coronavirus in Italia. Dopo Natale previsto l’arrivo delle prime dosi del vaccino, ma una variante di Covid-19 scoppiata in Uk fa preoccupare l’Europa.

Spazio poi alla storia di Gessica Notaro in studio con la mamma: la showgirl riminese racconta la sua storia e commenta la condanna della Cassazione all’ex fidanzato Edson Tavares. In studio poi c’è Santiago Lara, il presunto figlio di Diego Armando Maradona per un’intervista esclusiva, mentre in collegamento Valeria Fabrizi racconta lo choc di aver ritrovato la casa devastata dai ladri.

E ancora: una nuova puntata della love story fra Paolo Brosio e la fidanzata 22enne Maria Laura De Vitis, il commovente racconto di Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, che ha parlato della morte dell’eroe dei Mondiali 1982 e non solo.

Infine il confronto fra Selvaggia Roma e il padre.

Ecco il Video Mediaset dell’intera puntata in streaming ondemand del talk show di successo condotto da Barbara d’Urso su Canale 5.

