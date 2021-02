Live Non è La D’Urso streaming, replica puntata 21 febbraio 2021 | Video Mediaset

Live Non è la D’Urso di Barbara d’Urso è tornato in diretta domenica 21 febbraio 2021 con una nuova puntata.

In apertura il talk dedicato all’attualità: dal Governo Draghi alle novità sulla pandemia Covid-19, le varianti arrivate in Italia e sul programma dei vaccini. Spazio anche a Giorgia Meloni che, in collegamento, ha parlato degli insulti social ricevuti in queste ore.

Il primo ospite in studio è Rocco Casalino che ha parlato del suo ruolo di portavoce dell’ex Premier Giuseppe Conte e della sua nuova vita dopo il Grande Fratello. Il ricordo poi di Mauro Bellugi, l’ex campione dell’Inter scomparso dopo una lunga battaglia.

Ospiti poi Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro che si sono confrontati con le cinque sfere. Infine Maria Teresa Ruta prima con i figli Guenda Goria e Gian Amedeo Goria e poi nel confronto con le cinque sfere.

Ecco il Video Mediaset dell’intera puntata in streaming ondemand del talk show di successo condotto da Barbara d’Urso su Canale 5.

