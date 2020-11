Live Non è La D’Urso streaming, replica puntata 22 novembre 2020 | Video Mediaset

Live Non è la D’urso di Barbara d’Urso è tornato in diretta anche domenica 22 novembre 2020.

In apertura il talk dedicato all’attualità e alle novità sul Coronavirus in Italia con la partecipazione di Matteo Salvini che ha parlato di come sarà il Natale ai tempi della pandemia. Non solo, questa sera Barbara d’Urso si è occupata anche della vicenda di cronaca: Alberto Genovese accusato dello stupro di una 18 enne. In esclusiva la 18 enne vittima della violenza ha deciso di parlare per la prima volta proprio ai microfoni di Live.

Spazio poi agli ospiti della puntata di domenica 22 novembre 2020: a cominciare da Paolo Brosio e la fidanzata Maria Laura che si è dovuta difendere dalle accuse di tradimento. Non solo in studio anche Lory Del Santo che ha rivelato retroscena choc su Amedeo Goria: ecco il particolare che ha fatto tanto divertire il pubblico!

Direttamente dal Grande Fratello Vip Massimiliano Morra e la fidanzata Dalila Mucedero contro le 5 sfere. L’attore si è confrontato a sorpresa anche con l’amica Guenda Goria lanciano un appello a Telemaco, l’ex fidanzato della figlia di Maria Teresa Ruta.

Infine lo scontro fra Francesco Chiofalo contro Luce, amica della ex Selvaggia Roma e il confronto fra Rodrigo Jessica Alves e le 5 sfere.

Ecco il Video Mediaset dell’intera puntata in streaming ondemand del talk show di successo condotto da Barbara d’Urso su Canale 5.

