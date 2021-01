Live Non è La D’Urso streaming, replica puntata 24 gennaio 2021 | Video Mediaset

Live Non è la D’urso di Barbara d’Urso è tornato in diretta domenica 24 gennaio 2021 con una nuova puntata.

In apertura come sempre talk dedicato all’attualità con le novità sul Coronavirus in Italia e gli aggiornamenti sui vaccini.

Spazio poi alla storia di Agostina Belli che ha parlato della madre uccisa dal mostro di Milano. Non solo, il confronto fra i fratelli Jacopo e Nicolò Zenga, figli del campione Walter Zenga e alle novità sul giallo della morte di Maradona con le rivelazioni del fratello.

Ospite in studio Alessandra Mussolini che ha annunciato l’addio alla politica prima di godersi l’emozionante film della sua vita. Sul finale poi la ex concorrente di Ballando con le Stelle ha ritrovato, a sorpresa, Maykel Fonts con cui ha ballato sulle note di Mambo italiano omaggiando la zia Sophia Loren.

Infine Federico Fashion Style contro le 5 sfere e nel confronto, questa volta pacifico, con Antonella Mosetti.

Ecco il Video Mediaset dell’intera puntata in streaming ondemand del talk show di successo condotto da Barbara d’Urso su Canale 5.

continua a leggere sul sito di riferimento