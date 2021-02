Live Non è La D’Urso streaming, replica puntata 31 gennaio 2021 | Video Mediaset

Live Non è la D’Urso di Barbara d’Urso è tornato in diretta domenica 31 gennaio 2021 con una nuova puntata.

In apertura il talk dedicato all’attualità: si parla naturalmente di Covid-19 e dei vaccini.

Spazio poi alla vicenda di Alba Parietti vs Maria Teresa Ruta e l’affari Alain Delon. Non solo, in studio anche Simona Tagli che smentisce il flirt della Ruta con il suo ex il Principe Alberto di Monaco. Ospite in studio Abraham Garcia, ex di Giulia Salemi, che rivela di essere pronto a riconquistarla.

Grande attesa poi per l’intervista di Andrea Zenga che parla del rapporto con i figli. Poi l’ex portiere dell’Inter si confronta con le cinque sfere: dure critiche per il campione.

In studio c’è anche Valeria Marini per un confronto con l’ex fidanzato Gianluigi Martino, mentre Federico Fashion Style e Antonella Mosetti seppelliscono l’ascia di guerra e fanno pace. Sul finale nuovo confronto scontro fra Barbara Alberti e la Pupa Francesca Cipriani.

Ecco il Video Mediaset dell’intera puntata in streaming ondemand del talk show di successo condotto da Barbara d’Urso su Canale 5.

