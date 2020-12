Live Non è La D’Urso streaming, replica puntata 6 dicembre 2020 | Video Mediaset

Live Non è la D’urso di Barbara d’Urso è tornato in diretta anche domenica 6 dicembre 2020.

In apertura il talk dedicato all’attualità e alle novità sul Coronavirus in Italia e con l’inchiesta sulle siringhe.

Spazio poi all’attualità: si parte con il Caso Alberto Genovese e con l’intervista esclusiva a J, ex fidanzata dell’imprenditore. Non solo ampio spazio alla morte di Diego Armando Maradona con la testimonianza del figlio Diego Junior e della madre Cristiana Sinagra.

A Live Non è la D’Urso il confronto in diretta fra Manuela Arcuri e Gabriel Garko: tutta la verità sulla loro storia d’amore. A sorpresa poi la confessione choc di Garko confessa di essersi ammalato di Covid-19, ma di essere guarito. Nel salotto di Barbara D’Urso tornano anche Paolo Brosio e la fidanzata Maria Laura De Vitis per commentare l’audio choc del presunto ragazzo con cui la modella avrebbe tradito il giornalista.

Nel tranche finale lo scontro Elia-Orlando con il confronto fra Pietro Delle Piane e Simone Gianlorenzi. Non solo in studio torna anche Mino Magli con nuove rivelazioni choc sulla ex Elisabetta Gregoraci, ma scoppia un confronto accesissimo con Vladimir Luxuria e Roberto Alessi. Infine Ariadna Romero, la ex compagna di Pierpaolo Pretelli commenta la sua esperienza al Grande Fratello Vip 2020 e sulla storia con Elisabetta Gregoraci rivela…

Ecco il Video Mediaset dell’intera puntata in streaming ondemand del talk show di successo condotto da Barbara d’Urso su Canale 5.

