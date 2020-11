Live Non è La D’Urso streaming, replica puntata 8 novembre 2020 | Video Mediaset

Live non è la D’urso di Barbara d’Urso è tornato in diretta anche domenica 8 novembre 2020.

La prima parte è ancora una volta dedicata all’attualità con le ultime novità sul Coronavirus in Italia con la partecipazione di Giorgia Meloni e Giulio Gallera.

Spazio poi agli ospiti della puntata di domenica 8 novembre 2020: in studio ci sono Guenda Goria con il padre Amedeo Goria e il fratello GianAmedeo. Non solo poco dopo la ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020 si confronta con gli ex fidanzati Christian Leone e Telemaco dell’Aquila. Parlando sempre di GF VIP 5 in collegamento c’è anche Marialaura De Vitis, la giovane fidanzata di Paolo Brosio che racconta la sua verità.

Non solo, durante la puntata Barbara D’Urso ha reso Omaggio a Gigi Proietti con il ricordo di Heather Parisi e Nadia Rinaldi. La conduttrice ha poi ricordato con grande commozione l’amico Stefano D’Orazio condividendo un momento privato della sua vita. Infine ospiti anche Ivana Trump e Rossano Rubicondi a poche ore dal verdetto delle Elezioni 2020 che hanno visto Donald Trump sconfitto da Joe Biden.

Ecco il Video Mediaset dell’intera puntata in streaming ondemand del talk show di successo condotto da Barbara d’Urso su Canale 5.

continua a leggere sul sito di riferimento