Live non è la d’urso streaming, replica puntata del 4 ottobre 2020 | Video Mediaset

Live non è la D’urso di Barbara d’Urso è tornato in diretta anche domenica 4 ottobre 2020. In apertura un talk dedicato al CoronaVirus, ma poi ampio spazio alle buste choc e alle sfere. A cominciare dal confronto fra Federico Fashion Style e le cinque sfere tra cui è spuntata la ex amica Antonella Mosetti. I due si sono resi protagonisti di uno scontro da non perdere! Spazio poi al Grande Fratello Vip 2020 con le rivelazioni choc di Francesco Bettuzzi, ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci e quelle di Manila Gorio che ha raccontato di aver avuto una storia d’amore con Pierpaolo Pretelli.

Ecco il Video Mediaset dell’intera puntata in streaming ondemand del talk show di successo condotto da Barbara d’Urso su Canale 5.

