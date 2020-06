Live – Non è la D’Urso torna o no a settembre? Il “grazie” di Barbara D’Urso a Pier Silvio Berlusconi | Video Mediaset

Live – Non è la D’Urso torna o no a settembre 2020? Dopo i rumors su una presunta cancellazione del programma di Canale 5, Barbara D’Urso, nella puntata di fine stagione di domenica 21 giugno, ha ringraziato i dirigenti di Mediaset e ha svelato quando ricomincia la popolare trasmissione targata VideoNews. “Questa sera – ha detto la conduttrice in diretta tv – è l’ultima puntata; l’ultima di questa stagione. Ripartiremo, com’era già stato deciso, il 13 settembre“. “Voglio dire ‘grazie’ – ha quindi aggiunto la ‘padrona di casa’ – al mio direttore generale Mauro Crippa, Andrea Delogu e soprattutto al mio editore, Piersilvio Berlusconi, che hanno voluto fortemente Live – Non è la D’Urso, hanno amato fortemente Live – Non è la D’Urso…“. Ecco il video da Mediaset Play con le dichiarazioni della presentatrice.

continua a leggere sul sito di riferimento