Live Non è la D’Urso, Valeria Marini rifiuta il confronto in ascensore con l’ex fidanzato Gianluigi Martino | Video Mediaset

Valeria Marini a Live Non è la D’Urso rifiuta di incontrare l’ex fidanzato Gianluigi Martino in ascensore: “non è degno di parlare di mia madre”.

“Non sono venuta qui a fare diatribe, a rispondere a cose che non sono vere. Non ho mai fatto nessuna dichiarazione quando ho deciso di chiudere il rapporto. L’unica cosa vera che ha detto è che ci sono state tante tensioni, mia madre non c’entra niente” – precisa la ex primadonna del Bagaglino che poi ironizza sulla “nuova fiamma” dell’ex. “Dopo Valeria Marini con la Titocchia: o corteggi Barbara D’Urso o Charlize Theron” – ma poi rifiuta di entrare in ascensore per incontralo: “quello che mi dispiace è che lui si è permesso di andare a fare interviste. Chi si permette di parlare con mia madre non è degno“.

Ecco il video Mediaset con le parole di Valeria Marini.

continua a leggere sul sito di riferimento