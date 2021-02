Live Non è la D’Urso, Vera Miales fidanzata di Amedeo Goria: “ci stiamo frequentando” | Video Mediaset

A Live Non è la D’Urso in studio c’è Vera Miales, la fidanzata di Amedeo Goria. L’ex marito di Maria Teresa Ruta ha una relazione con una bellissima modella moldava di 31 anni più giovane. Il giornalista è però stupito dalla sua presenza in tv, ma la modella replica: “te lo avevo scritto e non mi hai risposto, da due giorni non mi rispondi”.

Ma non finisce qui, visto che Vera Miales conferma in tv: “ci stiamo frequentando con Amedeo. Sono stata a Roma, siamo stati a pranzo con Guenda. Per me un uomo che ti dice ‘ti amo’ non è un amico”.

Ecco il video Mediaset .

